Umut Akçıl’dan Yamaçparaşütü’nde dünya şampiyonluğu

16-19 Haziran tarihlerinde Kazakistan’da düzenlenen Yamaçparaşütü Dünya Hedef Kupası Liginin 3. Etabında Umut Akçıl şampiyon oldu. 28 ülkeden 110 katılımcı ile son 3 yılın en geniş katılımlı gerçekleşen Kazakistan etabında, Dünya sıralamasındaki ilk 100 sporcu kıyasıya yarıştı. 6 tur uçuş sonrasında Umut Akçıl birinci olurken, ikinci Kazakistan’dan ve üçüncü ise Sırbistan’dan geldi. Akçıl birincilik kupasını kaldırırken, İstiklal Marşımızın 28 ülke önünde çalması ile de büyük bir gurur yaşattı. Hem genel klasman hem de takım halinde ödüllerin verildiği yarışmada, 1 puanla üçüncüşüğü kaptıran KKTC milli takımımız 28 takım içerisinde dördüncü olarak yarışı tamamladı. Sırbistan takımı birincilik elde ederken, Tayland ikinci ve Türkiye takımı da üçüncü sırada yer aldı. Toplam 5 etaptan oluşan Dünya Hedef Kupası Liginde, son iki etap kala takımımız ikinci sırada yerini koruyor. Eylül’de Slovenya ve Ekim’de ise Türkiye’de yapılacak final etabında lig şampiyonluğu hedefleyen Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği sporcularından oluşan KKTC milli takımımız, Umut Akçıl, Cemal Direkci, Murat Mendeli, Hakan Ergençoğlu’ndan oluşuyor. Takımımız “North Cyprus” adıyla 2022’ye damgasını vurmaya devam ediyor. Sprocularımız maddi zorluklar içerisinde, yarışmanın başlamasından sadece saatler önce Kazakistan’a gidebilmişti. Gittikleri gün yarışmaya katılan sporcularımız, 10 saate yakın uçak yolculuğunun yorgunluğunu atamadan yarışmaya katılarak üstün bir performans göstermiştir. Önceki iki etaba Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun sponsorluğunda gidebilen milli takımımız, Londra etabından yine başarılar ile dönmüştü. Londra’da takım halinde 3.cü olurken, sporcumuz Cemal Direkci ise genel sıralamada 2.ci olmuştu. Sporcularımızın bu başarılarına dünyanın dört bir tarafından tebrikler gelmeye devam ediyor.
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