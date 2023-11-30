banner913
banner932
GİAD: “Ercan’daki kesinti sadece teknik arızanın değil, daha derin sorunların yansımasıdır”
GİAD: “Ercan’daki kesinti sadece teknik arızanın değil, daha derin sorunların yansımasıdır”
14 0
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı
24 0
 
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip"
19 0
“Yabancılara mal satımı devletin kontrolünde”
“Yabancılara mal satımı devletin kontrolünde”
14 0
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
33 0
Atletizmde önemli dış temaslar
Atletizmde önemli dış temaslar
25 0
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
Asgari ücrette pazarlıklar başladı
23 0
banner964
banner985

Ultra maratoncu Temizsoy, Evkaf desteğiyle zirveye koştu

banner989

Kapadokya’da gerçekleştirilen SalomonCappadocia Ultra Trail patika koşusunda 75 ülke arasından kendi kategorisinde mükemmel bir performans sergileyen Hüseyin Temizsoy, Evkaf’ın destekleriyle zirveye koştu

banner974
Ultra maratoncu Temizsoy, Evkaf desteğiyle zirveye koştu
banner971
Vakıflar İdaresi, ülkemizi temsil eden milli atlet Hüseyin Temizsoy’a destek vererek onu başarılı yolculuğuna ortak oluyor.
Kapadokya’da gerçekleştirilen SalomonCappadocia Ultra Trail patika koşusunda 75 ülke arasından kendi kategorisinde mükemmel bir performans sergileyen Temizsoy, Evkaf’ın destekleriyle zirveye koştu.
Fransa, Yunanistan, Almanya gibi birçok ülkede de başarılar elde eden milli atlet, Evkaf’ın güçlü desteğiyle daha büyük zaferlere yol alıyor.
Ultra maraton dünyasında fırtına gibi esen Temizsoy, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter‘i ziyaret etti. Sağlanan katkılar nedeniyle teşekkür eden Temizsoy, verilen desteğin ve duyulan güvenin başarısında büyük önemi olduğunu ifade etti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.