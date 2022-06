“Ülke gençlerine, spor adına her türlü imkânı yaratmak görevimizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin TheParadise Park’ta düzenlediği Lisans Antrenörleri Semineri’nin açılışında yaptığı konuşmada “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bu ülkenin gençlerine, spor adına her türlü imkânı yaratmak görevimizdir” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin TheParadise Park’ta düzenlediği Lisans Antrenörleri Semineri’nin açılışına katıldı.

Konuşmasına, her zaman futbolun içinde olduğunu ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin ambargolara rağmen, sporun her dalında başarılı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bu ülkenin gençlerine, spor adına her türlü imkânı yaratmak görevimizdir” diyerek herkese teşekkür etti.