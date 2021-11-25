Turunç’un umut yolculuğu başladı

Metin Turunç Avrupa şampiyonluğu kemerini kazanma hedefi doğrultusunda ringe çıkmak için İstanbul’a giderken, İstanbul’da hedefinin galibiyet olduğunu belirtti

KKTC Milli boksörü Metin Turunç, 27 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da yapacağı müsabaka için antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrıldı.

Avrupa şampiyonluğu kemeri yolunda son 2 maçı kalan Turunç, İstanbul’da yapacağı müsabakadan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

İstanbul yolculuğu öncesinde Ercan havalimanında açıklama yapan milli boksör Metin Turunç, artık sürecin sonuna doğru geldiklerini, İstanbul’da yapacağı müsabaka öncesinde kendisini hazır hissettiğini belirtti. Hedefin kesinlikle galibiyet olduğunu belirten Metin Turunç, mental ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji bakanı Sunat Atun, İstanbul’daki müsabaka öncesinde milli boksör Metin Turunç’a başarı diledi.

Metin Turunç’u kabulünde konuşan Sunat Atun, Metin’in ülke adına son dönemde aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, İstanbul’da yapacağı müsabaka da Metin’e başarı diledi.

