Turunç’un kemer yolculuğu başladı

Avrupa Şampiyonluğu kemer maçı için 22 Aralık Çarşamba günü Ukrayna’da ringe çıkacak olan Milli Boksör Metin Turunç, antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrıldı.

Ercan Devlet Havalimanında açıklama yapan Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç, kemer yolculuğunun resmen başladığını, şimdiki gidişin artık diğerlerinden oldukça farklı ve zorlu bir gidiş olacağını söyledi.

Çok zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Turunç, hem KKTC hem de kendi adına çok anlamlı bir maça çıkacağını ifade etti. Metin Turunç, Çarşamba günü çıkacağı maçı kazanarak ülkeye Avrupa Şampiyonu olarak, kemerle dönmek istediğini vurguladı.

Antrenör Dindar Gölçek ise adadan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Metin’in çok iyi bir sürecin içinde olduğunu yaptıkları 2 günlük kampla birlikte mental ve fiziksel olarak iyi duruma geldiklerini söyledi. Dindar Gölçek, kemerle ülkeye döneceklerine inandığını belirtti.

