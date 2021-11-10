Turunç zorlu mesai için kemerleri sıktı

On gün içinde İstanbul ve Ukrayna’da zorluk derecesi yüksek iki müsabakaya çıkacak olan milli boksör Metin Turunç, sabah ve akşam olmak üzere antrenmanlarını yapıyor

Avrupa Şampiyonluğu kemeri yolundaki yolculuğuna devam eden Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, zor mesaiye hazırlanıyor.

28 Kasım’da İstanbul’da ardından ise 8 Aralık’ta Ukrayna’da ringe çıkacak olan Metin Turunç, antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Zorluk derecesi yüksek peş peşe iki karşılaşmaya çıkacağını ifade eden Milli boksör Metin Turunç, sabah koşu ve yüzme, akşam ise salonda çalışarak maçlara hazırlanıyor. Kemere artık çok kısa bir dönem kaldığının altını çizen Metin Turunç, önce İstanbul, ardından ise Ukrayna mesailerinin olduğunu bu nedenle yaptıkları planlamalar doğrultusunda çalışmalarına antrenörü Dindar Gölçek ile devam ettiklerini söyledi.

İstanbul’daki maça 15 günlük süre kaldığını, 28 Kasım’daki müsabaka için 25 Kasım tarihinde adadan ayrılacaklarını söyleyen Metin Turunç, şu an itibariyle planlamaları doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

