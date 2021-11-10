banner583
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
13 0
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
138 0
 
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
47 0
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
14 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
42 0
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
12 0
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
66 0
banner661
banner726

Turunç zorlu mesai için kemerleri sıktı

banner476

On gün içinde İstanbul ve Ukrayna’da zorluk derecesi yüksek iki müsabakaya çıkacak olan milli boksör Metin Turunç, sabah ve akşam olmak üzere antrenmanlarını yapıyor

banner714
Turunç zorlu mesai için kemerleri sıktı
banner721
Avrupa Şampiyonluğu kemeri yolundaki yolculuğuna devam eden Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, zor mesaiye hazırlanıyor.
28 Kasım’da İstanbul’da ardından ise 8 Aralık’ta Ukrayna’da ringe çıkacak olan Metin Turunç, antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Zorluk derecesi yüksek peş peşe iki karşılaşmaya çıkacağını ifade eden Milli boksör Metin Turunç, sabah koşu ve yüzme, akşam ise salonda çalışarak maçlara hazırlanıyor. Kemere artık çok kısa bir dönem kaldığının altını çizen Metin Turunç, önce İstanbul, ardından ise Ukrayna mesailerinin olduğunu bu nedenle yaptıkları planlamalar doğrultusunda çalışmalarına antrenörü Dindar Gölçek ile devam ettiklerini söyledi.
İstanbul’daki maça 15 günlük süre kaldığını, 28 Kasım’daki müsabaka için 25 Kasım tarihinde adadan ayrılacaklarını söyleyen Metin Turunç, şu an itibariyle planlamaları doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.