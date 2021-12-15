Turunç, Ukrayna’da final maçına çıkacak

Milli Sporcumuz, Demir Yumruk Metin Turunç, Avrupa Kemer’ini kazanma adına Ukrayna’da final maçında ringe çıkacak.
Avrupa Kemer maçı 22 Aralık 2021 tarihinde Ukrayna’da yapılacak. KKTC Boks Federasyonu final maçı öncesinde yaptığı açıklamada Metin Turunç’a başarılar dilerken, “Metin Turunç, Avrupa Kemeri’ni KKTC‘ye getirmek için Ukrayna’da ringe çıkıyor. Bu maçı da kazanırsa kendi sikletinde Avrupa Şampiyonluğu Kemerine sahip olacak.
Bayrağımızı dalgalandırıp kemeri KKTC’ye getirmek için ter dökecek olan sporcumuza başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.