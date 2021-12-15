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Turunç, Ukrayna’da final maçına çıkacak

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Turunç, Ukrayna’da final maçına çıkacak
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Milli Sporcumuz, Demir Yumruk Metin Turunç, Avrupa Kemer’ini kazanma adına Ukrayna’da final maçında ringe çıkacak.
Avrupa Kemer maçı 22 Aralık 2021 tarihinde Ukrayna’da yapılacak. KKTC Boks Federasyonu final maçı öncesinde yaptığı açıklamada Metin Turunç’a başarılar dilerken, “Metin Turunç, Avrupa Kemeri’ni KKTC‘ye getirmek için Ukrayna’da ringe çıkıyor. Bu maçı da kazanırsa kendi sikletinde Avrupa Şampiyonluğu Kemerine sahip olacak.
Bayrağımızı dalgalandırıp kemeri KKTC’ye getirmek için ter dökecek olan sporcumuza başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.
 
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