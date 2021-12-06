Turunç kemer için Ukrayna yolunda

Metin Turunç, kemer maçı öncesinde son maça çıkacağı Ukrayna’ya gitmek için antrenörüyle birlikte adadan ayrıldı

Avrupa Şampiyonası kemer yolculuğunda artık sona gelen Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, 8 Aralık Çarşamba günü yapacağı karşılaşma için adadan ayrıldı.

Antrenörü Dindar Gölçek ile Ukrayna’ya gitmek için adadan ayrılan Metin Turunç, kemer maçı öncesinde son maça çıkacak.

Ercan Havalimanında adadan ayrılmadan önce açıklama yapan antrenör Dindar Gölçek, “Son dönemde fikstürün sıklaştı. Ancak buna rağmen yine istediğimiz sonuçları alarak kemer yolculuğuna devam edeceğiz.

Avrupa Şampiyonası kemer mücadelesinde artık sona geldik. Çarşamba günü yapacağımız müsabakayı da kazanarak, kemer maçına kayıpsız çıkmak istiyoruz. Mental ve fiziksel olarak iyi durumdayız.

Zorlu müsabaka öncesinde tüm hazırlıkları yaptıkları yaptık. Artıkzaferle sonuçlandırmak istediğimiz maçın saatini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

