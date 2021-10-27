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Turunç, İstanbul’da ringe çıkacak

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Turunç, İstanbul’da ringe çıkacak
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Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, kemere müsabakasına 2 maç kala İstanbul’da ringe çıkacak.
Peş peşe aldığı galibiyetlerle adım adım kemere yaklaşan Demir Yumruk’unyeni durağı İstanbul olacak. Avrupa Şampiyonluğu yolunda 27 Kasım’da İstanbul’da ringe çıkacak olan Metin Turunç, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İdman sayısını antrenörü Dindar Gölçek ile artıran Metin Turunç, kemer müsabakasına 2 maç kala İstanbul’dan da zaferle dönmek istiyor.
Sabahı koşu ve yüzme, akşam ise salonda çalışan milli boksör Metin Turunç, 27 Kasım’da yapacağı müsabaka adına çalışmalarınıntemposunu daha da artıracak.
 
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