Turunç, İstanbul için kampta

Avrupa Şampiyonluğu kemeri yolundaki yolculuğunda artık sona yaklaşan Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, 27 Kasım’da İstanbul’da müsabaka yapacak.

Çetin geçecek maç öncesinde antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde kampa giren Metin Turunç, Cumartesi günü yapacağı müsabaka için 25 Kasım Perşembe günü adadan ayrılacak.

Hazırlıklar ile ilgili açıklama yapan Metin Turunç, zorluk derecesi yüksek iki maçın kendisini beklediğini ifade ederken,İstanbul’daki müsabaka öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını ve kampa girdiklerini söyledi.

Perşembe günü antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrılacaklarını ifade eden Metin Turunç, maç saatini beklediklerini, mental ve fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini sözlerine ekledi.

