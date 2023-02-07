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Türkiye’de bulunan dört kafile bu akşam adaya dönüyor

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Türkiye’de bulunan dört kafile bu akşam adaya dönüyor
Başbakanlık, spor müsabakaları için Anavatan Türkiye’de bulunan dört kafilenin bu akşam KKTC’ye döneceğini açıkladı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Düzce’de bulunan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Lefkoşa Türk Lisesi Genç Kız Hentbol Takımının, Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan Türkiye saatiyle 19.35’te kalkacak uçakla, yerel saat 19.35’te adaya döneceği bildirildi.
Açıklamada, Kahramanmaraş’ta bulunan 13 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Namık Kemal Lisesi Genç Erkek Voleybol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Genç Kız Voleybol takımının, Adana’dan Türkiye saatiyle 22.35’te kalkacak uçakla, yerel saat 22.20’de KKTC’ye dönüş yapmasının beklendiği kaydedildi.
 
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