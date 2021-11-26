Türkiye'nin rakibi Portekiz oldu

Türkiye A Milli Takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakipleri belli oldu.
C yolunda mücadele edecek olan Türkiye, play-off turu yarı final kura çekiminde Portekiz ile eşleşti.
Milliler, deplasmanda oynayacağı maçta rakibini elerse Dünya Kupası’na katılabilmek için play-off finalinde İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle iç sahada karşı karşıya gelecek.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.
Yarı finallerde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.
Finale kalacak 6 takımdan 3'ü, Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.