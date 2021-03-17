Türkiye ile Kıbrıs eşit tamamladı

eEuro2021 Ön Elemeleri'nin ilk devresi oynanan maçlarla tamamlandı. C Grubu'nda Türkiye, Hırvatistan, Kıbrıs, İsveç ve San Marino eMilli Takımları karşılaştılar.
Türkiyeile Kıbrıs eMilli Takımları oynadıkları 4’er maçta 3’er galibiyet ve 1’er mağlubiyet alarak 9’ar puan topladılar. TürkiyeeMilli Takımı averajla ikinci sırada yer alırken, Kıbrıs eMilli Takımı üçüncü oldu. Hırvatistan averajla lider tamamladı.
12 Nisan'da oynanacak ikinci devre maçlarının ardından grubunu lider bitirecek takım, eEuro2021'e direkt olarak katılma hakkını elde edecek.C Grubu'nda kalan 4 maçın sonuçlarına göre ikinci sırada yer alacak takım ise, Mayıs ayında oynanacak Play-Off' müsabakaları sonucunda eEuro2021 vizesi almak için yarışacak.eEuro2021 finalleri 9-10 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de off-line oynanacak.
C Grubu'nda oynanan maçların ardında Türkiye eMilli Takımınınaldığısonuçlar şöyle oldu:
Hırvatistan 5 - 1 Türkiye
Türkiye 5 - 1 San Marino
Kıbrıs 0 - 5 Türkiye
Türkiye 5 - 3 İsveç
C Grubu'nda oynanan maçların ardında Kıbrıs eMilli Takımınınaldığısonuçlar şöyle oldu:
Kıbrıs – Hırvatistan 4-2
Kıbrıs – İsveç 4 – 3
Kıbrıs – San Marino 5 – 2
Kıbrıs – Türkiye 5 – 0
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