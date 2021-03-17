banner583
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
46 0
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
29 0
 
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
17 0
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
29 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
34 0
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
80 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
15 0
banner529
banner570

Türkiye ile Kıbrıs eşit tamamladı

banner476

İngiltere'de oynanacak olan eEuro2021 finallerinde yer almak için ön elemelerde C Grubu'nda mücadele eden Türkiye ile Kıbrıs eMilli Takımları ilk devreyi, 9’ar puanla tamamladılar. Türkiye ile Kıbrıs arasındaki maçı ise Türkiye kazandı

banner624
Türkiye ile Kıbrıs eşit tamamladı
eEuro2021 Ön Elemeleri'nin ilk devresi oynanan maçlarla tamamlandı. C Grubu'nda Türkiye, Hırvatistan, Kıbrıs, İsveç ve San Marino eMilli Takımları karşılaştılar.
Türkiyeile Kıbrıs eMilli Takımları oynadıkları 4’er maçta 3’er galibiyet ve 1’er mağlubiyet alarak 9’ar puan topladılar. TürkiyeeMilli Takımı averajla ikinci sırada yer alırken, Kıbrıs eMilli Takımı üçüncü oldu. Hırvatistan averajla lider tamamladı.
12 Nisan'da oynanacak ikinci devre maçlarının ardından grubunu lider bitirecek takım, eEuro2021'e direkt olarak katılma hakkını elde edecek.C Grubu'nda kalan 4 maçın sonuçlarına göre ikinci sırada yer alacak takım ise, Mayıs ayında oynanacak Play-Off' müsabakaları sonucunda eEuro2021 vizesi almak için yarışacak.eEuro2021 finalleri 9-10 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de off-line oynanacak.
C Grubu'nda oynanan maçların ardında Türkiye eMilli Takımınınaldığısonuçlar şöyle oldu:
Hırvatistan 5 - 1 Türkiye
Türkiye 5 - 1 San Marino
Kıbrıs 0 - 5  Türkiye
Türkiye 5 - 3 İsveç
C Grubu'nda oynanan maçların ardında Kıbrıs eMilli Takımınınaldığısonuçlar şöyle oldu:
Kıbrıs – Hırvatistan 4-2
Kıbrıs – İsveç  4 – 3
Kıbrıs – San Marino 5 – 2
Kıbrıs – Türkiye 5 – 0
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.