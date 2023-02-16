Tüm ülkelerin bayrağı var, KKTC bayrağı yok

Trabzonspor bugün kendi sahasında Basel'i konuk etti. Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında, maçtan önceki kareografi dikkat çekti. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili kareografi yapan taraftarlar, "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı da açtı. Deprem felaketinde Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerin bayraklarının olduğu kareografide KKTC bayrağı olmaması ise tepki topladı.
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