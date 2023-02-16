banner913
banner885
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
16 0
"Belki o sabah 3 deprem oldu"
7 0
 
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
15 0
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
74 0
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
11 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
29 0
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
24 0
banner915

Tüm ülkelerin bayrağı var, KKTC bayrağı yok

banner476

banner825
Tüm ülkelerin bayrağı var, KKTC bayrağı yok
Trabzonspor bugün kendi sahasında Basel'i konuk etti. Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında, maçtan önceki kareografi dikkat çekti. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili kareografi yapan taraftarlar, "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı da açtı. Deprem felaketinde Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerin bayraklarının olduğu kareografide KKTC bayrağı olmaması ise tepki topladı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.