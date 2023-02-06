Tüm Spor müsabakaları ertelendi

Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu Türkiye’de yaşanan ve ülkemizde de üzüntüye sebep olan depremle ilgili olarak tüm spor müsabakalarının 13 Şubat Pazartesi gününe kadar ertelendiğini açıkladı. Cahitoğlu’nun açıklaması şu şekilde;

“Türkiye’de yaşanan ve ülkemizde de ciddi şekilde üzüntüye sebep olan, bununla birlikte deprem bölgelerinde kendi vatandaşlarımızın ve spor kafilelerimizin de bulunması sebebiyle tüm spor müsabakalarımızı 13 Şubat 2023 Pazartesi gününe kadar ertelendiğini duyururuz”.

