TSYD’den, KTSYD’ye AIPS açılımı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)’ni ziyaret etti. TSYD Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette KTSYD Başkanı Necati Özsoy ile TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve yöneticileri bir araya geldi.

Başkan Özsoy, ziyaret planlarında değişiklik yapmak durumunda kaldıklarını çünkü KTSYD ilk başkanı Özcan Özcanhan’ın hayatını kaybetmesi ve cenaze törenini gerçekleştirmek, kendisini son yolculuğa uğurlamak için TSYD’ye gelişlerinin geciktiğini söylerken, Özcan Özcanhan’a tekrardan Allah’tan rahmet diledi.

KTSYD-TSYD ilişkilerinin ve iş birliklerinin görüşüldüğü ziyarette, KTSYD Başkanı Necati Özsoy, TSYD’nin yakın geçmişte tüm yönetim kurulu ile birlikte ülkemize gelmesinden duyduğu memnuniyeti hatırlatarak kendilerinin de TSYD’ye tüm yönetim kurulu ile birlikte ziyaret gerçekleştirmeyi kararlaştırdıklarını ve bunun da bir ilk olduğunun altını çizdi.

Son genel kurulda TSYD ile ilişkiler, eğitim çalışmaları, akreditasyon sıkıntıları ve uzun yıllar önce yapılmış AIPS üyeliğinin konuşulduğunu belirten KTSYD Başkanı Necati Özsoy, derneğin ülkemizdeki faaliyetlerini ve hedeflerini anlattı. KTSYD üyelerin Türkiye’deki medya kurumlarında gözlem yapma ve bilgi edinmesinin yeni medya ortamında faydalı olacağına inandıklarını aktaran Özsoy, bu temasın kurulması anlamında da TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’e taleplerini iletti.



TSYD BAŞKANI TONGSİR’DEN TAM DESTEK MESAJI

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir de konuşmasına KTSYD ilk başkanı Özcan Özcanhan’ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek başladı ve Özcanhan’a Allah’tan rahmet diledi, ailesine ve KTSYD camiasına da başsağlığı mesajını paylaştı.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, KTSYD yeni başkanı ve tüm yönetim kurulunu İstanbul’da, TSYD’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “daha önce Burhan başkan döneminde yaptığımız KTSYD ziyaretine benzer şekilde, sizlerin de tam kadro buraya gelmesi kurumsal birlikteliğin bir simgesidir” dedi.

KTSYD yeni başkan ve yönetim kurulunun göreve geldikten sonra yaptığı çalışmaları takip ettiğini ve çok güzel işlere imza atıldığını söyleyen TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, “TSYD olarak İzmir, Ankara veya diğer şubemiz için ne düşünüyorsak ne gibi çalışmalarımız var ise KTSYD için de aynı açılımları yapıp birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

İSPANYA’DA AIPS KONGRESİNE BİRLİKTE GİDİLECEK

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Dünya Spor Yazarları Birliği’nin (AIPS) 2024 yılında İspanya’da yapılacak kongresine KTSYD Başkanı Necati Özsoy’u da götürmek istediğini söyledi ve kendisine de bunu sordu. KTSYD Başkanı Necati Özsoy da üyelerin AIPS konusunda bir beklentisi olduğunu ve bu güzel düşüncesi için de TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’e KTSYD adına teşekkür ederek İspanya’ya birlikte gitmekten onur duyacağını bildirdi.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, 22 Nisan 2024 tarihinde İspanya’da gerçekleştirilecek olan 86.AIPS Kongresi’nde KTSYD Başkanı Necati Özsoy ile birlikte gitmek için gerekli yazışmaları yapacağının müjdesini de görüşmede açıkladı.

EĞİTİM SEMİNERİ İSTANBUL’DA OLACAK

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ziyarette ayrıca derneğin her yıl Ocak ayında gerçekleşen eğitim seminerini 2024 yılında İstanbul’da yapma düşüncelerini de iletti ve TSYD Merkezi’ni kullanmak istediklerini ifade etti. Başkan Tongsir, KTSYD üyeleri TSYD’de görmekten son derece mutlu olacaklarını ve seminerin TSYD’de yapılması için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Seminere Türkiye’den de konukların katılabileceğini söyleyen Tongsir, bu anlamda da yardıma hazır olduklarını sözlerine ekledi.

