TFF’den derbide bitcoinle para atışına soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e maç öncesi yapılan para atışına ilişkin soruşturma başlattı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.

Arda Kardeşler, derbide takım kaptanlarına yazı-tura seçimini bitcoinlogolu madeni para ile yaptırmıştı.

TFF'DEN HAKEMLERE "PARA ATIŞI" YAZISI

Bu arada TFF'den tüm klasmanlardaki hakemlere “para atışında yalnızca TL kullanılması” yönünde bilgilendirme yazısı gönderildi.

