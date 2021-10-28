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Tekçam,Türkmenköy yönetimiyle görüştü

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Tekçam,Türkmenköy yönetimiyle görüştü
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Türkmenköy’de, Salih Saygılı başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu,Beyarmudu Belediyesi başkanı İlker Edip ile birlikte TC Lefkoşa Büyükelçiliği KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam'a bir tanışma ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyarette kulübün son durumu, projeleri ve hedefleri hakkında konuşulurken, ziyaret sonunda Türkmenköyyönetim kurulu,Mithat Tekçam'a teşekkürlerini sundu.
 
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