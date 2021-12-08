Tekçam, cimnastikçileri ödüllendirdi

KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastikçileri, İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnaslig minik – küçük müsabakalarında başarılı sonuçlar elde etmişlerdi.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam,KKTC Cimnastik Federasyonunu ziyaret ederek İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnaslig minik – küçük müsabakalarında başarılı sonuçlar elde eden sporcuları ödüllendirdi.

KKTC Cimnastik Federasyonundan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada “Mithat Tekçam’ın İstanbul’da hepimizi gururlandıran çocuklarımızı ve antrenörlerimizi onure etmek adına onlara başarı belgesi ve hediyeler vermesi çocuklarımızı mutlu ve motive etti.

Mithat Tekçam'a sporumuza yapmış olduğu katkı ve çocuklarımıza verdiği değer nedeniyle cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı

