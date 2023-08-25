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TED Kuzey Kıbrıs - Galatasaray işbirliği için imzalar atıldı

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Galatasaray Akademi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ile basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik başta olmak üzere birçok branşı kapsayan iş birliği imza töreni Perşembe akşam okulda gerçekleşti

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TED Kuzey Kıbrıs - Galatasaray işbirliği için imzalar atıldı
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Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesinde modern spor eğitimleri vermek üzere kurulan Galatasaray Akademi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ile basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik başta olmak üzere birçok branşı kapsayan iş birliği imza töreni Perşembe akşam okulda gerçekleşti.
Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesinde modern spor eğitimleri vermek üzere kurulan Galatasaray Akademi, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ile basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik başta olmak üzere birçok branşı kapsayan bir iş birliğine imza attı.
İmza töreninde Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ve Sportif İş Ortakları Direktörü Fehmi Naci Cansun yer aldı.
Yapılan lansmanda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ile TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Galatasaray ile TED arasında yapılan iş birliğine imza attı.
İmzaların ardından Ersin Tatar, Selçuk Pehlivanoğlu ve Dursun Özbek, birer konuşma gerçekleştirdi.
Tatar ile Özbek, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi ve lansman plaket töreniyle sona erdi.      
 
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