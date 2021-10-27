Tatar:Gençliğimiz taekwondo sayesinde dünya ile buluşturur

Ersin Tatar, “Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu yıllardır Kıbrıs Türk gençliğini bütün dünya ile buluşturabilen bir federasyondur.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu’nun sporcu, antrenör ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo, Karate ve Judo Federasyonu’nun yıllardır bu spor dalının içinde Kıbrıs Türk gençliğini bütün dünya ile buluşturabilen ve bu anlayışla çalışmalarını sürdüren bir federasyon olarak büyük başarılara imza attığını söyledi.

“Yüzlerce gencin spor salonlarında disiplin ve ciddiyet içinde uluslararası etkinliklere hazırlanıp başarıyla ülkemizi temsil ederek bizi gururlandırmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, buna öncülük eden antrenörleri Eyüp Zafer Gökbilen’i tebrik ederek önemli olanın; bu ülkede çağdaş bir yaşam ve uygarlığın sonucu olarak spor yapmanın, sporu sevmenin ve kısıtlamalara rağmen gençlerimizin farklı spor dallarında da, farklı ülkelerde uluslararası etkinliklere katılabildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporcularımızın KKTC’nin umut kaynağı olduğunu söyleyerek başarılarının devamını diledi.

