Tatar: Spor etkinliklerimizi dünyayla paylaşıyoruz

Ersin Tatar,“Her şeyi hak eden bir devlet, bir gençlik ve spor camiamız var. Ülkemizde önemli spor etkinlikleri düzenleyerek bunu tüm dünyayla paylaşıyoruz.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupa Ödül Töreni’ne katılarak ekiplere şampiyonluk kupasını, ikincilik kupasını ve madalyalarını verdi.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin final maçının yapıldığı ve kupanın sahibinin Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü’nün olduğu ödül gecesinde, Cumhurbaşkanı Tatar turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

Lefkoşa KKTF kortlarında yer alan turnuva ve kupa ödül gecesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarına ve ekonomik sıkıntılara rağmen turnuvayı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanını, yönetim kurulunu, sponsorları ve tenis oyuncularını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’den uluslararası alanda bizi temsil edebilecek çok yetenekli genç tenis oyuncularının bulunduğunu ifade ederek, gençlerin yetişmesinde emeği geçen gençlerin ailelerini, eğitmenlerini ve tenis federasyonu yönetim kurulunu kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC devleti olarak uluslararası toplumla çeşitli etkinliklerde buluşup, ülkemizde de önemli spor etkinlikleri düzenleyerek bunu tüm dünyayla paylaştığımızı belirtti.

“Her şeyi hak eden bir devlet, bir gençlik ve spor camiamız var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvaya katılanları ve kazananları kutlayıp ekiplere ödüllerini verdi.

