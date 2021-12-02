banner583
banner753
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
10 0
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
72 0
 
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
124 0
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
34 0
Ballond'Or ödülü Messi'nin
Ballond'Or ödülü Messi'nin
18 0
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
29 0
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
54 0
banner661
banner726

Tatar: Spor etkinliklerimizi dünyayla paylaşıyoruz

banner476

Ersin Tatar,“Her şeyi hak eden bir devlet, bir gençlik ve spor camiamız var. Ülkemizde önemli spor etkinlikleri düzenleyerek bunu tüm dünyayla paylaşıyoruz.” açıklamasını yaptı

banner714
Tatar: Spor etkinliklerimizi dünyayla paylaşıyoruz
banner721
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupa Ödül Töreni’ne katılarak ekiplere şampiyonluk kupasını, ikincilik kupasını ve madalyalarını verdi.
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin final maçının yapıldığı ve kupanın sahibinin Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü’nün olduğu ödül gecesinde, Cumhurbaşkanı Tatar turnuvaya katılanlara teşekkür etti.
Lefkoşa KKTF kortlarında yer alan turnuva ve kupa ödül gecesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarına ve ekonomik sıkıntılara rağmen turnuvayı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanını, yönetim kurulunu, sponsorları ve tenis oyuncularını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’den uluslararası alanda bizi temsil edebilecek çok yetenekli genç tenis oyuncularının bulunduğunu ifade ederek, gençlerin yetişmesinde emeği geçen gençlerin ailelerini, eğitmenlerini ve tenis federasyonu yönetim kurulunu kutladı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC devleti olarak uluslararası toplumla çeşitli etkinliklerde buluşup, ülkemizde de önemli spor etkinlikleri düzenleyerek bunu tüm dünyayla paylaştığımızı belirtti. 
“Her şeyi hak eden bir devlet, bir gençlik ve spor camiamız var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvaya katılanları ve kazananları kutlayıp ekiplere ödüllerini verdi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.