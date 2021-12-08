Tatar: Sivri’nin ulaştığı kariyer önemli bir gösterge

Ersin Tatar, “Ahmet Sivri’nin genç yaşına rağmen ulaştığı kariyeri, Kıbrıs Türk sporcuların, imkân verildiğinde büyük başarılara imza atabildiğinin en önemli göstergesidir." açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye 2’nci Futbol Ligi’nde Ankara Demirspor forması giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri’yi kabul etti.Ahmet Sivri,ziyarette Ersin Tatar’a Ankara Demirspor’da giydiği 10 numaralı formayı hediye etti.

Türkiye’de Galatasaray gibi çok büyük bir kulüpte forma giymiş, şu anda da Türkiye 2’nci Futbol Ligi’nde Ankara Demirspor forması giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Genç sporcu Ahmet Sivri’nin, başarısı ile Kıbrıs Türkü’nün göğsünü kabartarak gururlandırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; gençlerin her türlü spor dalında büyük bir inanç, cesaret ve azimle çalışarak başarı elde ettiğine dikkat çekti. Ahmet Sivri’nin genç yaşına rağmen ulaştığı kariyerin, Kıbrıs Türk sporcularının, imkân verildiğinde büyük başarılara imza atabildiğinin en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin her branştan sporcuya, günün koşullarına uygun olarak gerekli tüm olanakları sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Azimle çalışarak uluslararası arenalarda bile başarı elde eden sporcuların önünde hiçbir gücün duramayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; Ahmet Sivri’nin başarısının artarak Kıbrıs Türkü’ne gurur yaşatmaya devam edeceğine inanç belirtti.

Ahmet Sivri de gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, sporun içerisinden gelen bir siyasetçi olduğunu; spora ve sporcuya verdiği desteğin önemine değindi.

