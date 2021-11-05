Taklalar, Bostancı’da da atılacak

Cimnastik Federasyonu, Gençlik Dairesi müdürü Hasan Eren’in destekleriyle Bostancı’da 27. takla noktası olan cimnastik salonunu hizmete koydu

KKTC Cimnastik Federasyonu büyümeye ve gelişmeye devam ederken, Gençlik Dairesi müdürü Hasan Eren’in destekleriyle Bostancı’da da cimnastik salonunu hizmete koydu.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun, Bostancı’da hizmete giren cimnastik salonu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Spor adamları olarak bahane üretmeyi bırakıp çocuklarımız için üretmeliyiz. Çünkü gerçekten değişmeye başlamanın zamanı geldi.

Cimnastik Federasyonu olarak 27. takla noktamız Bostancı oldu.Kırsaldaki çocuklarımız her zaman hassas noktamız olmuştur. Bu nedenle de Bostancı’da salon hizmete koymak bizler için çok önemlidir.

Vadili’den sonra Bostancı’da da çocuklarımızın takla atmasına destek veren Gençlik Dairesi müdürü Hasan Eren hocamıza cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz

