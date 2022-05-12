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Taeryon müsabakaları yapıldı

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Taeryon müsabakaları yapıldı
Taekwondo Judo Karate Aikido KungfuWushu Federasyonu tarafından organize edilen Serbest müsabakaları Taeryon  11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi.
Dünya şampiyonasına hazırlanan 2022 yılı lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde kıyasıya yarıştılar
Performans sporcularının son durumları görmek için yapılan yarışmalarda , Antrenörler sporcuları yarışacakları disiplinler için belirleme çalışmalarına başladılar.
MüsabakalarıMasterlerÖyküErgin, Ali Usluvefederasyonhakemleriyönettiler
 
 
BAYANLAR MÜSABAKA
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar                  2.Şebnem Eryiğit          3.Didem Yener
2.Kategori: 1.Zeynep Keskin           2.Nisa Gukaeva            3.Tuba Şenel
3.Kategori: 1.Spellane Gankama     2.Fatma HatunŞanverdi         3.Gülcan Abdullah
4.Kategori: 1.Sara Acar                            2.Defne Karam              3.Sinem Güçlü
5.Kategori: 1.Elif Baştaş                 2.Aysel Ertepınar          3.Rich Travestie
6.Kategori: 1.Berinay Babacan        2.Defne Okçu      
7.Kategori: 1.Kamilla Bandaliyeva  2.Enise Püsküllü
8.Kategori: 1.Rojbin Özer                2.Yemaliye Yamak      
9.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya 2.Nur Deniz Duran
 
ERKEKLER MÜSABAKA
1.Kategori: 1.Münür Püsküllü                  2.Maxim Sopyluk         3.Taner Kara
2.Kategori: 1.Emrullah Baştaş                  2.Demir Çelik      3.Sinan Kara
3.Kategori: 1.Kaya çelik                           2.Sam Norozi      3.Mahmut Colayır
4.Kategori: 1.Alex Tüysüz               2.Barış Erfinike   3.Zeynel Yıldırım
5.Kategori: 1.Ata Mehmet Aslan     2.Mehmet Çullama        3.Erdem Güçlü   
6.Kategori: 1.Ege SalihBabacan                2.Muhammed BeratKılıç       
7.Kategori: 1.Ahmet FarukKocabaş                   2.Stefan PeguySouagnon       
8.Kategori: 1.Emre Acar                           2.Nazım EfeHamurcu
 
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