Taekwondocular İsmet Iraz’ı andılar

Taekwondo Judo Karate Federasyonu Türkiye’de taekwondonun tanınması ve gelişmesi için büyük çabalar gösteren İsmet Iraz anısına HyongPumse Kata müsabakaları düzenledi.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, kulüp ve bölge temsilcileri verirken, yarışmaların hakemliklerini masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ceyda Uçaner ve Ana Tüysüz yaptılar.

BAYANLAR HYONG

1.Kategori: 1. Açelya Ergin 2. Zeynep Keskin 3. Tuğyan Lara Kaya

2.Kategori: 1. İrinaDergaus 2. Hande Erşahinoğlu 3. Hatice Alyanak

3.Kategori: 1. Öncel Alyanak 2. Elif Baştaş 3. Karmen Küçük

4.Kategori: 1. Almira Keşkek 2. İlayda Saygınel 3. Ayşe Nisa Eğilmez

5.Kategori: 1.Jülide Bölükbaşı 2. PalinaVersagina 3.Selma Kır

6.Kategori: 1. Elena Pakhomova

ERKEKLER HYONG

1.Kategori: 1. Sam Norozi 2. Ömer Faruk Türel 3. Sinan Kara

2.Kategori: 1. Ali Liman 2. YocslovPasagi 3. Hüseyin Bölükbaşı

3.Kategori: 1. Abdullah Baştaş 2. Muhammed Sefa Kılıç 3. Furkan Eğilmez

4.Kategori: 1. Yiğit Efe Harputlu 2. Şakir Atınç Yağızsoy 3. Ömer Faruk Solak

5.Kategori: 1. Özkay Ramiz 2. Yusuf Seyhan Şen 3. Taner Kara

6.Kategori: 1. NikitaGordeev 2. Ahmet Faruk Kocabaş 3. Arda Özalemdar

7.Kategori: 1. Arda Aslan Öztürk 2. Kerim Karpuz 3. Bahadır Boz

8.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy 2. Mervan Bayrakçı 3. Mahmut Colayır

9.Kategori: 1.İgor Dergaus

