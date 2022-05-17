Sütçü, Özkaram’ı kutladı

Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, geçtiğimiz Nisan ayında Malta’da gerçekleştirilen Uluslararası IFBB Elit Pro yarışmasında şampiyon olan Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun milli sporcusu Emre Özkaram’ı kabul ederek, başarılarından ötürü kutladı.

Ziyarette konuşan Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, ülkemizde her branşta çok yetenekli ve başarılı sporcularımızın olduğuna değinerek, Emre Özkaram’ın elde ettiği başarılarla kendilerini mutlu ettiğini ve başarılarının devamını görmek istediklerini ifade etti.

Ülke sporunda pandemive ekonomik sıkıntılar sebebiyle bir takım aksaklıkların yaşandığına dikkat çeken Sütcü, çok çalışarak ve eldeki imkanları doğru kullanarak bu sıkıntılı süreçten çıkmak için çaba sarf ettiklerini, sporcularımızın bu zorlu dönemde elde ettikleri başarılarla kendilerini fazlasıyla umutlandırdığını anlattı. Özellikle bireysel sporlara ve sporculara değer verdiklerini de anlatan Sütcü, eldeki imkanlar çerçevesinde spora ve sporculara destek olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Emre Özkaram’ın, Spor Dairesi’ni ziyaretinde, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da yer aldı.

