Sucuoğlu "Spor, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı altında olacak"

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise ziyarette yaptığı konuşmada gençlik ve sporun ayrı bakanlık olma ihtimalinin olduğunu ve kendisinin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kafasında bunu kurguladığını, bunu bu şekilde tesis edileceğini belirtti

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu sporun ayrı bakanlık altında kurulması ile ilgili olarak gençlik ve sporun yeniden Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı adı altında tesis edileceğini vurguladı. Başbakan ve Sucuoğlu, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Sucuoğlu’na UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Hasan Taçoy ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti. KTFF Başkanı Sertoğlu’na ise KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Akçaba, Hasan Çerkez ve Hüseyin Ekmekçi eşlik etti.

Sucuoğlu: “Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tesis edilecek”

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise ziyarette yaptığı konuşmada gençlik ve sporun ayrı bakanlık olma ihtimalinin olduğunu ve kendisinin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kafasında bunu kurguladığını, bunu bu şekilde tesis edileceğini belirtti. Sucuoğlu bunu yeniden değerlendirip tartışacaklarını kaydederek, “Spor fonunun gençlik ve spora gideceği noktasında kimsenin kuşkusu olmasın. Gençliğe hizmet bu ülkeye en güzel hizmettir.”dedi.

“Futbol kulüplerinin ciddi bir birleştirici özelliği vardır”

Sucuoğlu, 1950’lerden başlayarak sporun özellikle de futbol kulüplerinin ciddi bir birleştirici özelliği olduğunu kaydederek spor kulüplerinin bugün de bu görevi yaptığını söyledi. Hem rekabet hem de gençliğin kötü alışkanlıklardan uzak durması adına spor kulüplerinin çok önemli olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Spora ciddi kaynak ayırarak, gençlerimizi doğru alanlara yönlendirmek öncelikli görevimiz olacak.”dedi.

“Ben Kıbrıs Türkü’ne inanıyorum”

Başbakan Faiz Sucuoğlu ülkenin çok ciddi bir ekonomik kriz ve pandemi içerisinden geçtiğini ifade ederek, “ABD’de bile enflasyon yüzde 7 olarak ölçüldü. Umarım pandemi denen illetten erken kurtulacağız. Her alanda kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye ihtiyacımız vardır. Bunun için de öncelikle istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız vardır. Ben, Kıbrıs Türkü’ne inanıyorum ve güveniyorum. Çok önemli işler başardık, sadece istikrarlı bir hükümet modelini başaramadık.”dedi.

“Ben bu ateşten gömleği giymek istiyorum”

Sucuoğlu sözlerinin sonunda halkın ya istikrarlı bir UBP hükümeti ya da 3’lü, 4’lü koalisyon hükümeti konusunda karar verecek. Ben, bize yetki verilmesini ve güven duyulmasını istiyorum. UBP için mühür desteği istiyorum. Tek başına iktidar şansına çok yakınız. Halkımızın istikrar ve güçlü bir hükümet için destek vermesini istiyorum. İstikrarlı bir hükümet modeli çıkmazsa, daha kötü günler bizi bekliyor. Ben bu ateşten gömleği arkadaşlarımla birlikte giymek istiyorum.”diye konuştu.

Ziyarette konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, tıkanan siyasi sistemin seçimle aşılacağını ifade etti. Ülkenin hem ekonomik hem de pandemi nedeniyle oluşan durumun futbol camiası olarak kendilerini ciddi şekilde etkilediğinin altını çizen Sertoğlu, “Ülke olarak ekonomik anlamda ciddi bir çıkmaz içerisindeyiz. Seçime girme, kazanma ve Başbakan olmak cesaret ister. Bu cesaretiniz sebebiyle sizi kutlarım.”dedi. Seçimin geçeceğini ve sosyal, sportif anlamda KTFF olarak önemli bir görevi yerine getirmeye devam edeceklerini kaydeden Sertoğlu, UBP’nin hep hükümetler içerisinde yer aldığını ve spora ciddi yatırım ve emek verdiğini söyledi.

Sertoğlu:“Spora harcanması gereken paralar birilerinin cebine girdi”

KTFF Başkanı, son 4 yılda ciddi bir kaos ortamı olduğunu üzülerek gözlemlediğini ifade ederek, “Naylon faturalarla spora harcanması gereken paralar birilerinin cebine girdi. Tespitlerimiz, uyarılarımız vardır. Oluşan bu ucube yapıyı maalesef üzülerek izledik. Seçim bu anlamda bizim için çok önemli.”dedi.

“Biz bu yapının değişmesini istiyoruz”

Sertoğlu, gençliğin ve sporun tartışılmadığı hükümet modelleri olduğunu ifade ederek, “Ekonomi Bakanlığı altında gençliğin ve sporun adı bile yok. Ülke gençliğine verilen değer bu olmamalı. Bu aşamada tabi ki Sayın Faiz Sucuoğlu’nun suçu yoktur ancak UBP parti olarak son dört senede bu yapıya katkı koydu. Biz artık bu yapının değişmesini istiyoruz.”dedi.

“Umarım sporu siz de göz ardı etmezsiniz”

Partisinde güçlü bir destekle seçilen Sucuoğlu’nun ülke gençliği ve sporu için gerekeni yapacağına inandığını kaydeden Sertoğlu, “Umarım siz de sporu göz ardı etmez, spor fonunun çarçur edilmesine göz yummazsınız. Biz bunun takipçisi olacağız. Gerekirse sizi de eleştireceğiz ama temennim eleştirmeyelim, teşekkür edelim.”dedi.

“Gençlik ve Spor ayrı bakanlık olmalıdır”

Sertoğlu, fikirlerinin değişmediğini ve halen gençlik ve sporun ayrı bir bakanlık altında yani Gençlik ve Spor Bakanlığı olmasını istediklerini aktaran Sertoğlu, “23 Ocak’tan sonra bir hükümet kurulacak, her partiye aynı mesajı verdik. Bu bağlamda ülke gençliğinin ve sporunun güçlü bir yönetim anlayışına ihtiyacı vardır. Sizin nezdinizde seçime katılacak herkese bir kez daha başarılar dilerim.”dedi.