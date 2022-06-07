“Sporcular devlet desteğini daha çok hissetmeli”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Elis Sermaye’yi kabulünde yaptığı konuşmada başarılı sporcuların devletin desteğini daha çok hissetmesi gerektiğini kaydetti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, 2022 yılı başından itibaren, iki Türkiye'de, iki de Yunanistan'da olmak üzere dört organizasyona katılarak, üç şampiyonluk alma başarısı gösteren ve son olarak Yunanistan’ın en büyük organizasyonu olarak bilinen Salsa Spring Festival'de şampiyon olan ElisSermaye’yi kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, kabul nedeniyle Meclis Balkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye teşekkür eden Elis Sermaye, devlet ve hükümet yetkilileri tarafından takdir edilmesinin, yarışacağı müsabakalar için kendisine büyük bir motivasyon kattığını söyleyerek, önümüzdeki dönemde katılacağı üç büyük organizasyon olan Ağustos ayında Florida ABD’de Salsa Summit, Ekim ayında Polonya Varşova'da IDO International DanceOrganisation ve Aralık ayındaki, salsanın olimpiyatları sayılan EurosonLatino World Salsa Championship için maddi konuda büyük zorluklar çektiğini ve hedefinin yine şampiyon olup, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.

Özdenefe başarılar diledi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de konuşmasında, son zamanlarda bireysel branşlarda mücadele eden Kıbrıslı Türk sporcuların ülke sınırlarını aşarak uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarından gurur duyduklarını ifade ederek, bu sporcuların devletin desteğini daha çok hissetmesi gerektiğini kaydederek, sadece devletin değil iş dünyası ve ülkede faaliyet gösteren kurumların da sponsorluk anlamında katkı koyması dileğinde bulundu.

Fazilet Özdenefe, Elis’e katılmayı planladığı organizasyonlarda başarılar dilerken, kendisine plaket takdim etti.



