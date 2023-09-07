Spor Şurası Kasım’da toplanacak

Beden Eğitimi ve Spor Yasası gereği yapılan Spor Şurası bu yıl 6 - 7 - 8 Kasım tarihlerinde toplanacak. Bu yıl 13.sü toplanacak Spor Şurası için, Başbakan Ünal Üstel tarafından Genel Sekreterlik görevine Hüseyin Ekmekçi ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevine ise Beyzade Ünalmış atandı. Spor Şurası, beden eğitimi ve spor konularında, ülke gerçeklerine ve yasa kurallarına uygun bir şekilde, beden eğitimi ve sporun yaygınlaşmasına, gelişmesine ve kalkınmasına ilişkin ülkesel planlar hazırlayıp kararlar almak için toplanacak.
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