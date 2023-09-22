Spor kuruluşları Evkaf’ın destekleriyle güçleniyor

Çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmemesi gayesiyle spor alanına ayrı bir önem veren Evkaf, bir çok aktiviteye sponsor olduğu gibi alanda faaliyet gösteren kurumların da hizmet olanaklarının artırılması için sağladığı katkılara devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar doğrultusunda, geçtiğimiz günlerde KKTC Masterler Derneği, Düzova Gençlik Spor Deneği ve Baf Ülkü Yurdu Spor kulübünün ihtiyaç duydukları spor malzemeleri Evkaf tarafından tamamlandı.

Eksiklerin giderilmesi de ihtiyaçların tamamlanmasıyla, sporcularımızın hem motivasyonunun hem de veriminin artması hedefleniyor.

Spor alanındaki faaliyetlere destek vererek ülke sporuna da destek sağlayan Evkaf, yardımlarına devam edecek.

