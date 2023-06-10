Şehit Ertuğrulİlkokulu, Türkiye dördüncüsü

KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katıldı.

İlkokullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılanŞht Ertuğrul İlkokulutakımımızdan büyük başarı geldi. Öğretmenleri Selen Özler’in sorumluluğunda yarışmaya katılan Celal Yağız Sapsızoğlu, İbrahim Aras Çolak ve Muhammet Yusuf Taşköprü’nden oluşan Şht Ertuğrul İlkokuluErkek CimnastikTakımı, Türkiye dördüncüsü oldu.

Murat Cantaş Cimnastik Salonunda yapılan yarışmada toplamda 81.200 puan alan Şht Ertuğrul İlkokuluErkek CimnastikTakımı, üçüncülüğü ise sadece 3.86 puanla kaybetti.



