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Sapsızoğlu yönetimine, oy birliğiyle onay

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Sapsızoğlu yönetimine, oy birliğiyle onay
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda Divan başkanlığına Emel Serdaroğlu, sekreterliklere ise Menteş Baytaroğlu ile Sedat Kılıç seçildi. Olağan genel kurulda 2022 faaliyet raporu ve mali raporu oy birliği ile onaylandı.
Olağan genel kurulun dilek ve temenniler bölümünde ise federasyon bütçesinin gerçekçi rakamlara yükseltilmesi ve 2019 yılında Spor Dairesine verilen tüzük halâ onaylanmamasından dolayı yaşanan sıkıntılar dile getirildi.
Genel kurulda tüzük sorununun aşılması için yeni dönemde Spor Dairesi nezdinde girişimler yapılarak tüzüğün onaylanmasının sağlanmasına öncelik verileceği belirtildi.
 
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