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Sapsızoğlu: Spora yapılan işkencenin sebebi nedir?

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Sapsızoğlu: Spora yapılan işkencenin sebebi nedir?
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonlara yetersiz de olsa verilmesi gereken ödeneklerin verilmemesine tepki gösterdi.
Hasan Sapsızoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:
“Tüm federasyonlarımız maalesef maddi olarak zor durumdadır. Bu nedenle de ne yazık ki faaliyet yapamayacak hale geldik.
Uluslararası ambargolardan bahsediyoruz ama maalesef ulusal yapmamız gerekenleri yapmıyoruz.
Maliye Bakanlığı, Mart ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 631 milyon, 879 bin, 835 TL, 70 kuruş ödeme yaptığını açıkladı. Spora gelince ise para yok deniliyor. Spora yapılan bu işkencenin sebebi nedir?”
 
 
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