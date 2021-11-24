Sapsızoğlu: Öğretmenlik, dünyanın en kutsal mesleğidir

Hasan Sapsızoğlu, “Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla açıklama yaptı.

Hasan Sapsızoğlu’nun,24 Kasım Öğretmenler Günü açıklaması şöyle:

“Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır.

Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.”