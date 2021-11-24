banner583
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
7 0
Denkay Başel Parkı açıldı
Denkay Başel Parkı açıldı
37 0
 
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
104 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
43 0
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
44 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
78 0
banner661
banner726

Sapsızoğlu: Öğretmenlik, dünyanın en kutsal mesleğidir

banner476

Hasan Sapsızoğlu, “Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır.” açıklamasını yaptı

banner714
Sapsızoğlu: Öğretmenlik, dünyanın en kutsal mesleğidir
banner721

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla açıklama yaptı.
Hasan Sapsızoğlu’nun,24 Kasım Öğretmenler Günü açıklaması şöyle:
“Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır.
Bulunduğu her ortamda mum misali kendi yanarak etrafını aydınlatan öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren, kutlu görevin yılmaz temsilcileridir.
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.
Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.”

banner342
Etiketler; #Cimnastik #Hasan sapsızoğlu
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.