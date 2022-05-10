banner762
banner815
Perde gollü kapandı
Perde gollü kapandı
20 0
11 0
 
Soyer Hacıganimler ve Koopspor galip
Soyer Hacıganimler ve Koopspor galip
11 0
Karmalar Ligi’nde Töre – Erenler çifti şampiyon
Karmalar Ligi’nde Töre – Erenler çifti şampiyon
12 0
61 0
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Ali Nesim Hocayı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
29 0
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
“Bu gidişle Arasta’ya da giremeyeceğiz”
109 0
banner797
banner794

Sapsızoğlu: Federasyon çeklerimiz geri dönüyor

banner476

Hasan Sapsızoğlu, “2022 yılı bütçemiz henüz belli değildir. Federasyonlara devlet katkıları da bugün oldu ödenmedi. Bu nedenle federasyon çeklerimiz geri dönüyor.” açıklamasını yaptı

banner825
Sapsızoğlu: Federasyon çeklerimiz geri dönüyor
Federasyonların devlet katkılarının ödenmemesi sıkıntı yaratmaya devam ederken, federasyonlara ait çekler geri dönmeye başladı.
KKTC Cimnastik Federasyonunun çeki de geri dönerken, federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Sorarsanız, ülke sporunu yönetiyorlar dersiniz. Federasyonlara yapılması gereken devlet katkıları, bugün oldu ödenmedi.Bırakınız ödenmemeyi, 2022 yılı bütçemiz bile henüz belli değildir.
Bizler devlet katkılarımızın ödeneceği planlaması ile 2 ay ileri tarihli çeklerle ödeme yaptık. Ancak çeklerle yapmış olduğumuz ödemeler hesapta para olmadığı için geri döndü. Geri dönen çekleri ise her zamanki gibi kendi cebimizden ödedik.
Yazıktır, ayıptır günahtır. KKTC Cimnastik Federasyonu olarak su alacak paramız dahi yoktur. Sporumuzun başında olanlar bunun farkında mıdırlar?”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.