Sapsızoğlu: Federasyon çeklerimiz geri dönüyor

Hasan Sapsızoğlu, “2022 yılı bütçemiz henüz belli değildir. Federasyonlara devlet katkıları da bugün oldu ödenmedi. Bu nedenle federasyon çeklerimiz geri dönüyor.” açıklamasını yaptı

Federasyonların devlet katkılarının ödenmemesi sıkıntı yaratmaya devam ederken, federasyonlara ait çekler geri dönmeye başladı.

KKTC Cimnastik Federasyonunun çeki de geri dönerken, federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Sorarsanız, ülke sporunu yönetiyorlar dersiniz. Federasyonlara yapılması gereken devlet katkıları, bugün oldu ödenmedi.Bırakınız ödenmemeyi, 2022 yılı bütçemiz bile henüz belli değildir.

Bizler devlet katkılarımızın ödeneceği planlaması ile 2 ay ileri tarihli çeklerle ödeme yaptık. Ancak çeklerle yapmış olduğumuz ödemeler hesapta para olmadığı için geri döndü. Geri dönen çekleri ise her zamanki gibi kendi cebimizden ödedik.

Yazıktır, ayıptır günahtır. KKTC Cimnastik Federasyonu olarak su alacak paramız dahi yoktur. Sporumuzun başında olanlar bunun farkında mıdırlar?”

