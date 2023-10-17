Sapsızoğlu: Daha büyük başarılara imza atacağız

Hasan Sapsızoğlu, İstanbul’da başarılı bir yarışma çıkaran Artistik Cimnastik Minik Kız Takımımızın elde ettiği başarı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, “Hedefimiz hep daha iyisi diyerek, Türkiye’de ilk üç hedef ile çalışmalarımızı üst düzeyde sürdürdük. Sürdürmeye de devam ederek, daha büyük başarılara imza atacağız.” ifadelerini kullandı

KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Kız Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından İstanbul SancaktepeCimnastik Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda yarışmıştı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, İstanbul’daki yarışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul’a kürsü hedefi ile geldik. Çünkü hedefimiz hep daha iyisi diyerek, Türkiye’de ilk üç hedef ile çalışmalarımızı üst düzeyde sürdürdük.

Ancak Artistik Cimnastik Minik Kız Takımımız, çok az bir puan farkı ile kürsüyü kaybetti. Bu bize büyük bir umut ve gurur verdi. Çalışmalarımızı üst düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz. Takımımız 29 takım arasında 209.93 puanla Türkiye 7.si olurken, 4 puan farkla 3.’lüğü kaçırdık. Bireysel sıralamada ise sporcumuz Nida Toko 128 sporcu arasında 73.90 puanla Türkiye 6.sı olurken, 1.30 gibi çok küçük bir farkla Türkiye 3.lüğünü kaçırdı. Nida Toko, barfiks aletinde 18.867 puanla alet 1.si olarak çok büyük bir başarı elde etti. Nida bize çok büyük bir gurur yaşattı.

Olimpik bir branş olan Artistik Cimnastik’te Dünya’da söz sahibi olan Türkiye’mizi örnek alarak hep birlikte çok çalışarak daha da büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen başta çocuklarımıza, ailelerimize, antrenörlerimize, kulüplerimize, emeği geçen ve bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz.”

