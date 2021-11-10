Sapsızoğlu: Atatürk'ü özlemle anıyoruz

Kıbrıs Türk CimnastikFederasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sapsızoğlu,Atatürk'ü 83.ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve hasretle andıklarını açıklarken, federasyon adına anma mesajı yayınladı.
Hasan Sapsızoğlu mesajında “Bir ölüm, ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde milletçe gururla, özlemle ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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