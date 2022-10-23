banner875
banner815
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
17 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
15 0
 
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
14 0
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
17 0
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
“Bu sokakta yaşlısı engellisi küçücük bebeği olan var”
29 0
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
Günlük hayatta yanlış kullanılan 10 eşya!
51 0
Genç izcilerden önemli duyarlılık
Genç izcilerden önemli duyarlılık
12 0
banner878

Sapsızoğlu: Ambargolar içimizdedir

banner476

Cimnastik Federasyonunun, 9 Eylül İlkokulu’na yapmayı planladığı cimnastik salonu projesi, okul müdürünün ilgili alan için başka hayallerin olması sebebiyle tek taraflı olarak iptal edilirken, Hasan Sapsızoğlu, “Sevincimiz kursağımızda kaldı. 15 aylık uğraşımız heba edildi.Ambargolar içimizdedir.” açıklamasını yaptı

banner825
Sapsızoğlu: Ambargolar içimizdedir

KKTC Cimnastik Federasyonunun, okullarımız içerisinde cimnastik salonu yapma projesi çerçevesinde 9 Eylül İlkokulu’na yapmayı planladığı cimnastik salonu projesi iptal edildi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, projeninokul müdürü ve okul aile birliği başkanı tarafından tek taraflı iptal edildiği açıklayarak şu açıklamayı yaptı:
“Kamuoyuna üzülerek duyurulur. Kısa bir süre önce müjdesini verdiğimiz okullarımızın içerisinde cimnastik salonu yapma projemiz için tüm işlemleri tamamlayarak yapım aşamasına gelindiğimizi duyurmuştuk.
Ama maalesef sevincimiz kursağımızda kaldı. 9 Eylül İlkokulu içerisine yapılması onaylanan, okulun eski müdürü ile Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de onayladığı, okul saatleri içerisinde okuldaki çocuklarımızın, okul sonrasındada ErbulutCimnastik Kulübümüzün çocuklarınıncimnastik eğitimi için kullanacağı salon projesi yarım kaldı. Ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyorduk. Ancak yeni okul müdürünün ve okul aile birliği başkanının projeden haberlerinin olmaması ve ilgili alan için başka hayallerin olması sebebiyle proje tek taraflı olarak iptal edilmiştir.
Üzülerek belirtmek isteriz ki 15 aylık uğraşımız heba edilmiştir. Uluslararası ambargolar altında sporumuzu icra etmeye çalışırken ambargoları uzakta aramamamız gerekir. Ambargolar içimizde, ambargolar zihniyettedir.Siz bizim sadece sakalımızı kestiniz.Bıkmadan çalışmaya devam edeceğiz.”
 

banner342
Etiketler; #Cimnastik #Sapsızoğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.