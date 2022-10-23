Sapsızoğlu: Ambargolar içimizdedir

Cimnastik Federasyonunun, 9 Eylül İlkokulu’na yapmayı planladığı cimnastik salonu projesi, okul müdürünün ilgili alan için başka hayallerin olması sebebiyle tek taraflı olarak iptal edilirken, Hasan Sapsızoğlu, “Sevincimiz kursağımızda kaldı. 15 aylık uğraşımız heba edildi.Ambargolar içimizdedir.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun, okullarımız içerisinde cimnastik salonu yapma projesi çerçevesinde 9 Eylül İlkokulu’na yapmayı planladığı cimnastik salonu projesi iptal edildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, projeninokul müdürü ve okul aile birliği başkanı tarafından tek taraflı iptal edildiği açıklayarak şu açıklamayı yaptı:

“Kamuoyuna üzülerek duyurulur. Kısa bir süre önce müjdesini verdiğimiz okullarımızın içerisinde cimnastik salonu yapma projemiz için tüm işlemleri tamamlayarak yapım aşamasına gelindiğimizi duyurmuştuk.

Ama maalesef sevincimiz kursağımızda kaldı. 9 Eylül İlkokulu içerisine yapılması onaylanan, okulun eski müdürü ile Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de onayladığı, okul saatleri içerisinde okuldaki çocuklarımızın, okul sonrasındada ErbulutCimnastik Kulübümüzün çocuklarınıncimnastik eğitimi için kullanacağı salon projesi yarım kaldı. Ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyorduk. Ancak yeni okul müdürünün ve okul aile birliği başkanının projeden haberlerinin olmaması ve ilgili alan için başka hayallerin olması sebebiyle proje tek taraflı olarak iptal edilmiştir.

Üzülerek belirtmek isteriz ki 15 aylık uğraşımız heba edilmiştir. Uluslararası ambargolar altında sporumuzu icra etmeye çalışırken ambargoları uzakta aramamamız gerekir. Ambargolar içimizde, ambargolar zihniyettedir.Siz bizim sadece sakalımızı kestiniz.Bıkmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

