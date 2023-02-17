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Sami Hamidi uluslararası yarışmalarda ‘Melekler Takımı’ forması ile yarışacak

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Vücut geliştirme sporunda birçok başarısı olan Sami Hamidi, gelecek sezon katılacağı uluslararası yarışmalarda ‘Melekler Takımı’ forması ile yer alacak

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Sami Hamidi uluslararası yarışmalarda ‘Melekler Takımı’ forması ile yarışacak
Kıbrıslı Türk fitness eğitmeni ve sporcusu Sami Hamidi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Hamidi, paylaştığı videoda katılacağı uluslararası yarışmalarda deprem nedeniyle hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin fotoğraflarının ve isimlerinin yer alacağı bir formayı giyeceğini duyurdu.
Hamidi, yayınladığı videoda üzerinde takım oyuncularının yıldızlar içinde yer aldığı fotoğraflı formayı giydi “onların anısını elimden geldiğince yaşatmaya çalışacağım” dedi. Hamidi, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:
 “Yaşadığımız büyük felaketin acısını en derinden yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Çok zor bir süreç ama bu süreci hep birlikte atlatacağımızı biliyorum. Bu süre zarfında hepimiz elimizden geleni, belki de fazlasını yapmaya çalıştık. Tek yürek olduk, çalıştık, çabaladık ve bundan sonra da çalışıp çabalamaya devam edeceğiz. Biz geride kalanlar olarak hayatta kalan vatandaşlarımıza, yıkılan değerlerimizi tekrardan ayağa kaldırmak adına çalışmak, üretmek ve çabalamak en büyük görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden hayatımıza kaldığımız yerden devam ederek toplumumuzun tekrardan kalkınmasına katkı koymamızın bir borç olduğunu düşünüyorum. Eklemek istediğim bir konu da; bu büyük felakette hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji ‘Melekler Takımımızın’ anısını yaşatmanın bir Kıbrıslı sporcu olarak görevim olduğunu düşünüyorum. Bu çocuklarımızın anısını yaşatacağımıza söz veriyorum. Önümüzdeki sezon katılacağım bütün uluslararası yarışmalarda çocuklarımızın adını, fotoğraflarını ve onları temsil eden her bir yıldızı içeren bu formayla oraya gideceğim ve onların anısını elimden geldiğince yaşatmaya çalışacağım. Bu büyük felaketi hep birlikte atlatacağız. Tekrardan herkese duyarlılığı için teşekkür ediyorum.”
 
 
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