banner913
banner932
23 0
Bir haftada 14 yangın çıktı
Bir haftada 14 yangın çıktı
10 0
 
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
ABD'de hava gösterisi esnasında 2 uçak çarpıştı, 2 pilot öldü
15 0
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
Kamuda tek tip mesai uygulaması bugün başladı
18 0
Tüp gaza bir zam daha
Tüp gaza bir zam daha
148 0
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
14 0
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
24 0
banner964

Rifat Şener saygıyla anıldı

banner476

banner974
Rifat Şener saygıyla anıldı
banner971
KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 21.yıldönümünde, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anıldı.
KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, federasyonun kurucu başkanını her zaman rahmetle andıklarını belirterek hizmetlerinin unutulmayacağını söyledi.
Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, merhum Rifat Şener’i her yıl saygıyla andıklarını ve onun adına ödül verdiklerini belirtti. Tezer, bu yılki Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü programının da ileriki günlerde açıklanacağını bildirdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.