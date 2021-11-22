Renkli kuşak sınavı yapıldı

Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan 62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı başarılıları açıklandı

SARI KUŞAK

Mertgan Gazi Kurt Sonercan Karahasan Elmas Taşar Ali Taşar Ekin Digil Sinan Macit Dovlet Omurzakov Ali Baran Türkmen Reyyim Bay Jeylan Dovranova Eyüp Toprak Zeki Kontosoğlu Taha Erk Elif Bozkurt Tekhan ali Khaparaghi Mehmet Çakır Enes Baran Elkondu Utku Aslantürk Mislina Sirikci Nilay Çakın Sarp Akçabel Kerem Killi Laren Özuçar Salih Rozbayev Nur Muhammet Rozbayev Emine Öksüz Hatice Öksüz Alnur Kassymbekov Efe Zeybek Emir Ünal Aras Berke Elmas İslam İmamov Raşit Sidar Ünerdi Musabek Kamilov Durmuş Adsız Arda Eskidemir Sorin Zeybek Hasan Yurtcan Gölgem Yıldır Ayaz Sirkeciler Furkan Satırlı Ali Hikmet Keklik Şengül Kırmızı Hatice Yurtcan

YEŞİL KUŞAK

Hüseyin Demir Hüseyin Faruk Gök Ebru Yeşil Emir Yeşil Hilal Aleyna Bayraktar Kazım Nokuz Irmak Özügar Sümeyra Göğsüaçık Eren Karaman Abdulmennan Göğsüaçık Tekin Mert Talay Eril Ersev Cumhur Toprak Turaç Hüseyin Kurt Asya Babuccu Hüseyin Eren Babuccu Vedia Dicle Serin Timur Sümer Dormak

YEŞİL MAVİ KUŞAK

Ayşegül Seçkin Erdal Daşyürek

MAVİ KUŞAK

Buse Çevik (Denklik) Selda Saygılı Embiya Kalem Hasan Ali Çevik Murat Şahin Umut Mehmet Şahin Okay Güfta Nefes Evmez Gonca Cumhur İshaq Teodor Mervan Göl Rozumbay Atamiradov

MAVİ TURUNCU KUŞAK

Esma Nur Özçelik

TURUNCU KUŞAK

Rasim Çalış Abdullah Can Togay Ömer Dindar Kardelen Domrul

TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK

Eylül Kaşkan Emrah Şahin Hüseyin Barut Abdullah Çebi İbrahim Çebi Baburhan Karyagdyevv

KAHVERENGİ KUŞAK

Duhan Ali Khakparaghi (Denklik) İsmail Hakkı Çebi Azat Hocam Kuluyev Hasan Kınay Mesut Kural Ahmet Yakut Korahan Batuhan Küçükandaç

62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 14 Kasım 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavına üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 94 sporcu başarılı olarak terfi etti.Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;