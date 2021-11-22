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Renkli kuşak sınavı yapıldı

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Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan 62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı başarılıları açıklandı

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Renkli kuşak sınavı yapıldı
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62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 14 Kasım 2021, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı. 
2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 62. Kickboks Renkli Kuşak Sınavına üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 94 sporcu başarılı olarak terfi etti.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
SARI KUŞAK
  1.  Mertgan Gazi Kurt
  2.  Sonercan Karahasan
  3.  Elmas Taşar
  4.  Ali Taşar
  5.  Ekin Digil
  6.  Sinan Macit
  7.  Dovlet Omurzakov
  8.  Ali Baran Türkmen
  9.  Reyyim Bay
  10. Jeylan Dovranova
  11. Eyüp Toprak
  12. Zeki Kontosoğlu
  13. Taha Erk
  14. Elif Bozkurt
  15. Tekhan ali Khaparaghi
  16. Mehmet Çakır
  17. Enes Baran Elkondu
  18. Utku Aslantürk
  19.  Mislina Sirikci
  20.  Nilay Çakın
  21.  Sarp Akçabel
  22.  Kerem Killi
  23.  Laren Özuçar
  24.  Salih Rozbayev
  25.  Nur Muhammet Rozbayev
  26.  Emine Öksüz
  27.  Hatice Öksüz
  28.  Alnur Kassymbekov
  29.  Efe Zeybek
  30.  Emir Ünal Aras
  31.  Berke Elmas
  32.  İslam İmamov
  33.  Raşit Sidar Ünerdi
  34.  Musabek Kamilov
  35.  Durmuş Adsız
  36.  Arda Eskidemir
  37.  Sorin Zeybek
  38.  Hasan Yurtcan
  39.  Gölgem Yıldır
  40.  Ayaz Sirkeciler
  41.  Furkan Satırlı
  42.  Ali Hikmet Keklik
  43.  Şengül Kırmızı
  44.  Hatice Yurtcan
 
YEŞİL KUŞAK
  1. Hüseyin Demir
  2. Hüseyin Faruk Gök
  3. Ebru Yeşil
  4. Emir Yeşil
  5. Hilal Aleyna Bayraktar
  6. Kazım Nokuz
  7. Irmak Özügar
  8. Sümeyra Göğsüaçık
  9. Eren Karaman
  10. Abdulmennan Göğsüaçık
  11. Tekin Mert Talay
  12. Eril Ersev
  13. Cumhur Toprak Turaç
  14. Hüseyin Kurt
  15. Asya Babuccu
  16. Hüseyin Eren Babuccu
  17. Vedia Dicle Serin
  18. Timur Sümer Dormak
 
YEŞİL MAVİ KUŞAK
  1. Ayşegül Seçkin
  2. Erdal Daşyürek
 
MAVİ KUŞAK
  1.  Buse Çevik (Denklik)
  2.  Selda Saygılı
  3.  Embiya Kalem
  4.  Hasan Ali Çevik
  5.  Murat Şahin
  6.  Umut Mehmet Şahin
  7.  Okay Güfta
  8.   Nefes Evmez
  9.   Gonca Cumhur
  10. İshaq Teodor
  11. Mervan Göl
  12. Rozumbay Atamiradov
 
MAVİ TURUNCU KUŞAK
  1. Esma Nur Özçelik
TURUNCU KUŞAK
  1. Rasim Çalış
  2. Abdullah Can Togay
  3. Ömer Dindar
  4. Kardelen Domrul
 
TURUNCU KAHVERENGİ KUŞAK
  1.  Eylül Kaşkan
  2.  Emrah Şahin
  3.  Hüseyin Barut
  4.  Abdullah Çebi
  5.  İbrahim Çebi
  6.  Baburhan Karyagdyevv
 
KAHVERENGİ KUŞAK
  1.  Duhan Ali Khakparaghi (Denklik)
  2.  İsmail Hakkı Çebi
  3.  Azat Hocam Kuluyev
  4.  Hasan Kınay
  5.  Mesut Kural
  6.  Ahmet Yakut Korahan
  7. Batuhan Küçükandaç
 
 
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