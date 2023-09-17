Renkli kuşak şampiyonu da KKTC

Girne’de yapılan 2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF Taekwondo Şampiyonası tamamlandı. Renkli kuşaklar müsabakalarında da KKTC takım olarak şampiyon oldu

Global Taekwondo Federasyonu tarafından KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde KKTC’de organize ettiği 2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF Taekwondo Şampiyonası tamamlandı.Önceki gün yapılan siyah kuşak müsabakalarından sonra dün gerçekleştirilen renkli kuşaklar müsabakalarında da KKTC takım olarak şampiyon oldu.KKTC sporcuları ve Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen kazanılan iki şampiyonluğun da 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden şampiyon Melekler anısına aldıklarını belirterek “Avrupa ve Kıtalararası şampiyonluk kupası şampiyon meleklerimizindir” dedi.KKTC, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Güney Afrika, Bulgaristan, Rusya, Amerika, Nepal, Azerbaycan, Norveç ve İrlanda’dan 58 Kadın 82 Erkek sporcu olmak üzere 140 sporcunun mücadele ettiği şampiyona yapılan renkli kuşak ödül töreni ile tamamlanmış oldu.1.FATMA GHADERİ (KKTC)2.KURMANOVA LİNCURCİ (KAZAK)3.ELİF BAŞTAŞ(KKTC)1.UTKU YELEĞEN(KKTC)2.TUVANA YELEĞEN(KKTC)3.EMİNE ŞAHİN(KKTC)1.ŞEVİN GÜNGÖR (KKTC)2.EDA KAYALAR(KKTC)1.AYŞENUR ÇAKIR (KKTC)1.SOLMA OMAİD (USA)2.AYŞE BULUT (KKTC)3.ALEYNA BELEN (KKTC)1.ÖNCEL ALYANAK (KKTC)2.MİRAY MATRATOĞLU (KKTC)3.ZEYNEP EYİCE (KKTC)1.HİRA KÜREKÇİ (KKTC)2.DARİA SHYVUSHUSVİSKO (KKTC)3.CHENA EARDLEY (GÜNEY AFRİKA)1.ZELİHA ARPACIOĞLU (KKTC)2.ZEYNEP KÜREKÇİ (KKTC)3.BROCKLYN SONES (USA)1.SPELLANA GANKOMA (KKTC)2.COURTNEY ERARMUS (GÜNEY AFRİKA)1.MARNA DREİDRECHENS (GÜNEY AFRİKA)2.AMANDA EARDLEY (GÜNEY AFRİKA)MELEK ÜNVER (KKTC)2.DENİZ SEVİNÇ (KKTC)1.HAYRİYE YETEK (KKTC)1.MİNA HARDİENKO (KKTC)1.VLADİMİR VİNOGRADOV(RUSYA)2.MÜNÜR PÜSKÜLLÜ(KKTC)3.EMRULLAH BAŞTAŞ(KKTC)1.YAVOR NİKOLOV(BULGAR)2.TYLER KLEYHANS(GÜNEY AFRİKA)1.LUKAS ZORBA (KKTC)2.NATHAN DİEDRECHSEN (GÜNEY AFRİKA)3.ORHAN YORGANCIOĞLU (KKTC)1.ALİ ARPACIOĞLU (KKTC)2.MARK TEREKHAV (RUSYA93. ALİ ERSOY (KKTC)1.ALİ EFE GÜNAY (KKTC)2.BORAN NİYAZİ DİNÇKUYUCU (KKTC)1.KARAN ARKIN AKALIN (KKTC)2.ŞİYAR AYAZ (KKTC)3.YAĞIZ SARIKURT (KKTC)1.MUSTAFA BAYRAM (KKTC)2.BORAN DİNÇ KUYUCU (KKTC)3.YAĞIZ ARKIN DİNÇ KUYUCU (KKTC)1.LOGAM SAHN (USA)2.SHAKIM ABDURRAHMAN (KAZAK)1.ABDİALIEV KARİM (ÖZBEK)2.KASİMOVMUKHİDDİN (ÖZBEK)RAJA NAİCKER (GÜNEY AFRİKA)1.EMRULLAH BAŞTAŞ (KKTC)2.MÜNÜR PÜSKÜLLÜ (KKTC)1.VLADİMİR VİNOGRADOV (RUSYA)1.LOGAM SAHN (USA)2.SHAKIM ABDURRAHMAN (KAZAK)1.MARK TENEKHOV (RUSYA)2.ALİ ARPACIOĞLU (KKTC)3.ALİ ERSOY (KKTC)1.NATHAN DİEDRECHESEN (GÜNEY AFRİKA)2.AHMET ALP HAPURCUOĞLU (KKTC)3.LUCAS ZORBA (KKTC)1.ZHAKIN JEKHANSIR (KAZAK)1.TYLER KLEYOHONES (GÜNEY AFRİKA)1.DANİYARULY YEROSSYL (KAZAK)1.BOBİM VADİM (KAZAK)2.VLADİMİR VİNAGRADOV (RUSYA)3.KURCHENKO LEONID (KAZAK)1.KURMİNOVA LİNERA (KAZAK)2.FATIMAH GHADRİ (KKTC)1.CHANE EARDLEY (GÜNEY AFRİKA)2.DANİA SHYVUSKA (GÜNEY AFRİKA)3.HİRA KÜREKÇİ (KKTC)4.ZAKİNE RUKİYE (KAZAK)1.NİNA HADİENKA (KKTC)1.BROAKLİN SOMES (USA)2.ZEYNEP KÜREKÇİ (KKTC)3.ZELİHA ARPACIOĞLU (KKTC)AMANDA EARDLEY (GÜNEY AFRİKA)2.MARNA DİEDRUCHESEN (GÜNEY AFRİKA)1.AYŞE BULUT (KKTC)2.ANELİA BELEN (KKTC)3.SALMA OMAİD (USA)1.MELEK ÜNVER (KKTC)2.COURTNEY ERASMUS (GÜNEY AFRİKA)