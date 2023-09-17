Renkli kuşak şampiyonu da KKTC

Global Taekwondo Federasyonu tarafından KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde KKTC’de organize ettiği 2023 Avrupa ve Kıtalararası GTF Taekwondo Şampiyonası tamamlandı.
KKTC YİNE ŞAMPİYON
Önceki gün yapılan siyah kuşak müsabakalarından sonra dün gerçekleştirilen renkli kuşaklar müsabakalarında da KKTC takım olarak şampiyon oldu.
KKTC sporcuları ve Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen kazanılan iki şampiyonluğun da 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden şampiyon Melekler anısına aldıklarını belirterek “Avrupa ve Kıtalararası şampiyonluk kupası şampiyon meleklerimizindir” dedi.
KKTC, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Güney Afrika, Bulgaristan, Rusya, Amerika, Nepal, Azerbaycan, Norveç ve İrlanda’dan 58 Kadın 82 Erkek sporcu olmak üzere 140 sporcunun mücadele ettiği şampiyona yapılan renkli kuşak ödül töreni ile tamamlanmış oldu.
RENKLİ KUŞAKLAR
Takım sonuçları
1-KKTC
2-USA
3-GÜNEY AFRİKA
3-BULGARİSTAN
BAYAN HYONG
1.FATMA GHADERİ (KKTC)
2.KURMANOVA LİNCURCİ (KAZAK)
3.ELİF BAŞTAŞ(KKTC)
SARI KUŞAK BAYAN HYONG
1.UTKU YELEĞEN(KKTC)
2.TUVANA YELEĞEN(KKTC)
3.EMİNE ŞAHİN(KKTC)
SARI KUŞAK BAYAN HYONG 14-17 YAŞ
1.ŞEVİN GÜNGÖR (KKTC)
2.EDA KAYALAR(KKTC)
SARI KUŞAK BAYANHYONG 28 YAŞ
1.AYŞENUR ÇAKIR (KKTC)
YEŞİL KUŞAK BAYAN HYONG
1.SOLMA OMAİD (USA)
2.AYŞE BULUT (KKTC)
3.ALEYNA BELEN (KKTC)
MAVİ KUŞAK BAYAN HYONG
1.ÖNCEL ALYANAK (KKTC)
2.MİRAY MATRATOĞLU (KKTC)
3.ZEYNEP EYİCE (KKTC)
MAVİ KUŞAK BAYAN HYONG
1.HİRA KÜREKÇİ (KKTC)
2.DARİA SHYVUSHUSVİSKO (KKTC)
3.CHENA EARDLEY (GÜNEY AFRİKA)
MAVİ KUŞAK BAYAN HYONG
1.ZELİHA ARPACIOĞLU (KKTC)
2.ZEYNEP KÜREKÇİ (KKTC)
3.BROCKLYN SONES (USA)
MAVİ KUŞAK BAYAN HYONG
1.SPELLANA GANKOMA (KKTC)
2.COURTNEY ERARMUS (GÜNEY AFRİKA)
MAVİ KUŞAK BAYAN HYONG
1.MARNA DREİDRECHENS (GÜNEY AFRİKA)
2.AMANDA EARDLEY (GÜNEY AFRİKA)
BAYAN HYONG
1.MELEK ÜNVER (KKTC)
2.DENİZ SEVİNÇ (KKTC)
YEŞİL BAYAN HYONG
1.HAYRİYE YETEK (KKTC)
YEŞİL BAYAN HYONG
1.MİNA HARDİENKO (KKTC)
ERKEK HYONG
1.VLADİMİR VİNOGRADOV(RUSYA)
2.MÜNÜR PÜSKÜLLÜ(KKTC)
3.EMRULLAH BAŞTAŞ(KKTC)
ERKEK HYONG +18
1.YAVOR NİKOLOV(BULGAR)
2.TYLER KLEYHANS(GÜNEY AFRİKA)
ERKEK HYONG 11-13 MAVİ
1.LUKAS ZORBA (KKTC)
2.NATHAN DİEDRECHSEN (GÜNEY AFRİKA)
3.ORHAN YORGANCIOĞLU (KKTC)
MAVİ KUŞAK ERKEK HYONG 10-12 YAŞ
1.ALİ ARPACIOĞLU (KKTC)
2.MARK TEREKHAV (RUSYA9
3. ALİ ERSOY (KKTC)
SARI KUŞAK ERKEK HYONG 12-13 YAŞ
1.ALİ EFE GÜNAY (KKTC)
2.BORAN NİYAZİ DİNÇKUYUCU (KKTC)
SARI KUŞAK ERKEK HYONG 8-10 YAŞ
1.KARAN ARKIN AKALIN (KKTC)
2.ŞİYAR AYAZ (KKTC)
3.YAĞIZ SARIKURT (KKTC)
SARI KUŞAK ERKEK HYONG 13-14 YAŞ
1.MUSTAFA BAYRAM (KKTC)
2.BORAN DİNÇ KUYUCU (KKTC)
3.YAĞIZ ARKIN DİNÇ KUYUCU (KKTC)
YEŞİL ERKEK HYONG
1.LOGAM SAHN (USA)
2.SHAKIM ABDURRAHMAN (KAZAK)
SARI KUŞAK ERKEK HYONG
1.ABDİALIEV KARİM (ÖZBEK)
2.KASİMOVMUKHİDDİN (ÖZBEK)
ERKEK MÜSABAKA
1.RAJA NAİCKER (GÜNEY AFRİKA)
ERKEK MÜSABAKA
1.EMRULLAH BAŞTAŞ (KKTC)
2.MÜNÜR PÜSKÜLLÜ (KKTC)
ERKEK MÜSABAKA
1.VLADİMİR VİNOGRADOV (RUSYA)
ERKEK MÜSABAKA YEŞİL KUŞAK 8 YAŞ
1.LOGAM SAHN (USA)
2.SHAKIM ABDURRAHMAN (KAZAK)
MAVİ ERKEK MÜSABAKA 10-12 YAŞ
1.MARK TENEKHOV (RUSYA)
2.ALİ ARPACIOĞLU (KKTC)
3.ALİ ERSOY (KKTC)
ERKEK MÜSABAKA
1.NATHAN DİEDRECHESEN (GÜNEY AFRİKA)
2.AHMET ALP HAPURCUOĞLU (KKTC)
3.LUCAS ZORBA (KKTC)
ERKEK MÜSABAKA MAVİ KUŞAK
1.ZHAKIN JEKHANSIR (KAZAK)
ERKEK MÜSABAKA
1.TYLER KLEYOHONES (GÜNEY AFRİKA)
ERKEK MÜSABAKA 12 YAŞ
1.DANİYARULY YEROSSYL (KAZAK)
ERKEK MÜSABAKA
1.BOBİM VADİM (KAZAK)
2.VLADİMİR VİNAGRADOV (RUSYA)
3.KURCHENKO LEONID (KAZAK)
KIRMIZI KUŞAK BAYAN MÜSABAKA
1.KURMİNOVA LİNERA (KAZAK)
2.FATIMAH GHADRİ (KKTC)
MAVİ KUŞAK BAYAN MÜSABAKA 16-17 YAŞ
1.CHANE EARDLEY (GÜNEY AFRİKA)
2.DANİA SHYVUSKA (GÜNEY AFRİKA)
3.HİRA KÜREKÇİ (KKTC)
4.ZAKİNE RUKİYE (KAZAK)
BAYAN MÜSABAKA
1.NİNA HADİENKA (KKTC)
MAVİ KUŞAK BAYAN MÜSABAKA
1.BROAKLİN SOMES (USA)
2.ZEYNEP KÜREKÇİ (KKTC)
3.ZELİHA ARPACIOĞLU (KKTC)
MAVİ KUŞAK BAYAN MÜSABAKA
1.AMANDA EARDLEY (GÜNEY AFRİKA)
2.MARNA DİEDRUCHESEN (GÜNEY AFRİKA)
BAYAN MÜSABAKA
1.AYŞE BULUT (KKTC)
2.ANELİA BELEN (KKTC)
3.SALMA OMAİD (USA)
KIRMIZI KUŞAK BAYAN MÜSABAKA
1.MELEK ÜNVER (KKTC)
2.COURTNEY ERASMUS (GÜNEY AFRİKA)
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