Pazar günü Güzelyurt’ta bisiklet, İskele’de ise triatlon yarışları yapılacak

Güzelyurt ve İskele’de bisiklet ve triatlon yarışları dolayısıyla pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

10 Eylül 2023 Pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Güzelyurt’ta bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından İskele’de triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışları gerçekleştirilecek.

Güzelyurt’taki bisiklet yarışı; 08:30–11:30 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahında yapılacaktır. Bisiklet yarışı süresince söz konusu yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak olup, ulaşım eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacak.

Triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışı ise; 07:00-12:00 saatleri arasında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel önündeki çember arasındaki yol güzergahında yapılacak.

Triatlon yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak.

İki yarış boyunca, söz konusu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendi ve sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında da bulunuldu.



