Özcanhan'ın adı KTSYD Konferans salonunda ölümsüzleşti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen toplantısında KTSYD Genel Merkezi’ndeki konferans salonuna, 19 Ekim 2023 tarihinde hayatını kaybeden KTSYD Kurucu Başkanı Özcan Özcanhan’ın adının verilmesinin kararını aldı.

Oy birliği ile alınan kararla birlikte, “KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu” olarak isimlendirilen salonun, yeni ismiyle açılış etkinliği de önümüzdeki günlerde yapılacak.

Açılış töreninde KTSYD yapımı “Özcan Özcanhan Belgeseli”nin de gösterimi izleyicilerle buluşacak.

