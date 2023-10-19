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Özcanhan için yarın KTSYD binasında tören düzenlenecek

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Özcanhan için yarın KTSYD binasında tören düzenlenecek
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Hayatını bugün kaybeden duayen gazetecilerden Özcan Özcanhan, yarın bazı basın örgülerinin düzenleyeceği ortak anma töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.
86 yaşında bu sabah hayatını kaybeden Özcanhan için saat 11.00’de Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesindeki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde anma töreni yapılacak.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) kurucularından ve başkanlarından, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) kurucularından ve ilk başkanı, Dış Basın Birliği kurucularından ve başkanlarından, Futbol Hakemleri Derneği başkanlarından olan Özcanhan için Spor Yazarları Derneği’nde yer alacak törende, konuşmalar yapılacak, tabutuna çiçekler bırakılacak.
-KTGB’den mesaj
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Özcan Özcanhan’ın vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk basını için büyük kayıp olduğunu vurguladı ve duyulan üzüntüyü ifade etti.
Özcan Özcanhan’ın kurucu üyelerinden olduğu KTGB’nin lokalinin bulunduğu arazinin alınmasında öncü rol oynadığı, 1997-98 yıllarında birliğin başkanlığını yaptığı ve Kıbrıs Türk basınında, futbol ve mücadele tarihinde unutulmayacak bir yeri olduğu vurgulanan açıklamada, “Özcan abimizi sonsuzluğa uğurlarken O’nun yaşamı boyunca mesleğimize tutkusunu örnek alacak, anılarını yaşatacağız. Ruhu şad olsun” denildi.
KTGB mesajında, üyeler yarın saat 11.00’de KTSYD’de düzenlenecek törene katılmaya çağrıldı.
 
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