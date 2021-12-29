Oyna GG, Hamitköy'ü kupa dışına itti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Hamitköy, Birinci Lig ekibi ChinaBazaarGG’yi, Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti. Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği maçı ChinaBazaar GG 2 – 0 kazandı. İlk devresi 0 – 0 biten maçta ChinaBazaarGG’nin gollerini Hakan Eminoğlu ve İrfan Boşnak attı.ChinaBazaar GG böylelikle Birinci Lig’den turu geçen 2 ekipten biri oldu.



