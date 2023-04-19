Okullarımızdan Kickboks dalında Türkiye’de büyük başarı

2023 Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Kickboks Şampiyonası, 11-14 Nisan 2023 tarihleri arasında, Türkiye’nin Uşak şehrinde yapılırken, ülkemizden 3 kickbokscu öğrencimiz madalya ile döndü

Türkiye’de 11-14 Nisan 2023 tarihleri arasında, Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den olmak üzere 600’ün üzerinde öğrenci sporcuların katılımı ile Uşak’ta yapılan 2023 Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Kickboks Şampiyonası ülkemizden okullarımızı 8sporcu temsil etti.

Büyük mücadelelerin yaşandığı Şampiyonada Musical Form disiplininde yarışan sporcumuz Okay Güfta yıldız erkeklerde, Point Fighting disiplininde yarışan sporcumuz Enes Erdem 46 Kg. yıldız erkeklerde ve Point Fighting disiplininde yarışan Emine Öksüz +65 Kg. yıldız kızlarda 3’üncülük madalyalarının sahibi oldular.

Şampiyona sonunda öğrenci sporcularımız 3 bronz madalya elde ederek okullarınızı ve ülkemizi başarı ile temsil ettiler. Düzenlenen ödül töreninde sporcularımıza madalyaları Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Sekreteri Harun DEMİR, Federasyon Uşak İl Temsilcisi Murat Lütfi Ovacık ve Uşak Spor Şube Müdürü Zeki ÇAKIR tarafından verildi.

