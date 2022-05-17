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Okçulukta DAÜ şampiyon

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Okçulukta DAÜ şampiyon
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Okçuluk Şampiyonası’nda müsabakalar tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki yarışlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ şampiyonayı birincilikle bitirdi. İkincilik Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımının olurken üçüncülük kürsüsünde de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) yer aldı. Müsabakaların sonunda ödülleri, KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, DAÜ Rektör Yardımcısı Deniz İşçioğlu ve Okçuluk Federasyonu’ndan Ayşesu Özdemir takdim etti.
 
 
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