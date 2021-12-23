Nev Fitnesçileri, Zagreb’te podyumda

Burak KARABACAK
Ülkemizde şampiyonsporcular yetiştirerek uluslararası podyumlarda yarışmalara katılıp, büyük başarılara imza atan Nev Çocuk Fitness Takımı, Milli Takım olarak,Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’te düzenlenen Uluslararası IBFF Çocuk FitnessŞampiyonasında ülkemizi temsilettiler.
Milli Takım sporcuları Uluslararası IBFF Çocuk FitnessŞampiyonasında önemli başarılara imza attılar. Sporcularımızın Zagreb’te elde ettikleri başarılar şöyle:
Ayşe Masal Kalkanlı, Fit-kids Solo 7 şampiyon, BellyDance Solo Kids, şampiyon
LavinÇerkez Fit Kids B Solo 7şampiyon
Hazal Akçabey... Fit Kids Solo 6, 5.
NEV Trıo Grup, Şampiyon
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.